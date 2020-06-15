В Якутии все выпускники школ получат по пять тысяч рублей

В Якутии все одиннадцатиклассники, которые в этом году заканчивают школу, получат единовременную выплату в пять тысяч рублей.

Об этом рассказал глава республики Айсен Николаев на совещании по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией с главами районов и городских округов, сообщает пресс-служба правительства субъекта.

"Выплаты получат около восьми тысяч выпускников. Необходимо, чтобы дети могли получить деньги в ближайшие дни. Учебный год проходил для них весьма в непростых условиях, и ЕГЭ они будут сдавать в условиях новых санитарно-эпидемиологических требований, поэтому школьников необходимо поддержать и морально, и материально", - сказал Айсен Николаев.

Всего в Якутии зарегистрировано 3122 человека с COVID-19. 1834 пациента уже выздоровели.