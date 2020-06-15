В Приамурье отменили самоизоляцию для приезжих

В Амурской области отменили обязательный двухнедельный режим самоизоляции для приезжающих из других регионов России.

"Это связано с тем, что эпидемический процесс достаточно активно идет именно в Приамурье, субъект приближается к достижению пика заболеваемости", - говорится в сообщении правительства области.

Самоизолироваться по-прежнему необходимо всем жителям старше 65 лет. 14-дневный карантин обязателен также для всех приезжающих из-за рубежа.

В регионе лабораторно подтверждены 1048 случаев COVID-19, за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 45 человек. Больше всего заболевших в Благовещенске, на втором месте по числу инфицированных город Свободный. 321 пациент вылечился, пять скончались.