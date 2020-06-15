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15.06.2020 13:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье проверят видео о психологическом насилии над девочкой

Текст: Артем Красиков

В Благовещенске следственное управление СК РФ проверит видеозапись о совершенном психологическом насилии над маленьким ребенком, сообщается на сайте ведомства.

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Ранее в Сети появилось видео, на котором слышно как женщина заставляет плачущую девочку целовать своего отчима.

Прокуроры также проводят проверку по имеющейся информации.

"Будет дана оценка действиям сотрудников полиции и органов опеки. Сотрудники изучат все обстоятельства произошедшего, поведение родителей, социальное положение семьи, ее образ жизни, жилищные условия несовершеннолетней", - отмечается в сообщении прокуратуры Амурской области.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск

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