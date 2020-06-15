В Приамурье проверят видео о психологическом насилии над девочкой

В Благовещенске следственное управление СК РФ проверит видеозапись о совершенном психологическом насилии над маленьким ребенком, сообщается на сайте ведомства.

Ранее в Сети появилось видео, на котором слышно как женщина заставляет плачущую девочку целовать своего отчима.

Прокуроры также проводят проверку по имеющейся информации.

"Будет дана оценка действиям сотрудников полиции и органов опеки. Сотрудники изучат все обстоятельства произошедшего, поведение родителей, социальное положение семьи, ее образ жизни, жилищные условия несовершеннолетней", - отмечается в сообщении прокуратуры Амурской области.