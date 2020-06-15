В Приморье отмечена вспышка африканской чумы свиней

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области сообщило о вспышке африканской чумы свиней (АЧС) у диких кабанов на территории Кировского района Приморья.

Это первый очаг среди животных после отмены карантина по этому заболеванию в конце апреля.

ДНК вируса была обнаружена в исследованных образцах патологического материала, отобранного от трупов диких кабанов, найденных в двух местах в Кировском районе.

Ранее, 10 июня, Россельхознадзор подтвердил вспышку чумы у домашнего скота на территории Дальнереченского района. С лета прошлого года специалисты зафиксировали 46 очагов африканской чумы свиней в Приморье. Для человека данный вирус не опасен.