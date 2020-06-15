Будущие нефтепроводчики защитили дипломы в АО "Транснефть - Урал"

В АО "Транснефть - Урал" состоялась традиционная защита дипломных работ выпускников Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Но в отличие от предыдущих лет, когда защита проходила очно, в этом году семь бакалавров факультета трубопроводного транспорта представляли свои дипломные проекты онлайн. В таком же режиме их оценивали члены государственной экзаменационной комиссии в составе специалистов предприятия и вуза.

Выпускники продемонстрировали хороший уровень подготовки, уверенно отвечая на дополнительные вопросы экзаменаторов. В результате шестеро получили оценки "отлично", один - "хорошо". Что неудивительно, ведь пять из семи бакалавров являются стипендиатами компании "Транснефть", а значит, отлично учатся и активно занимаются научными исследованиями.

- Темы всех работ имели непосредственное отношение к производству и были посвящены актуальным для нас вопросам, таким как регулирование режима работы нефтеперекачивающих станций, реконструкция нефтяных резервуаров, эксплуатация резервуарных парков, - отметил генеральный директор предприятия и председатель государственной экзаменационной комиссии Роман Ковалев.

Сотрудничество крупнейшей организации системы "Транснефть" АО "Транснефть - Урал" с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом имеет долгую историю. Предприятие оказывает помощь в укреплении материальной базы и совершенствовании учебной программы вуза, который готовит кадры для отрасли, предоставляет выпускникам конкурентоспособные рабочие места. Свыше сорока лет лучшие выпускники университета защищают дипломные работы в стенах АО "Транснефть - Урал".

На правах рекламы