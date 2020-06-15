Будущие нефтепроводчики защитили дипломы в АО "Транснефть - Урал"

Новости

В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня 17:32
Москва может недополучить до 600 млрд рублей доходов в казну 17:30
РЖД назначит дополнительные поезда "Сапсан" на выходные 17:30
Покупатель заплатил за BMW, но не приходил за ним до самой смерти 17:29
В Саранске осудили мужчину, пытавшегося выбросить с балкона младенца 17:25
Новый Nissan X-Trail оказался максимально непохожим на предшественника 17:16
"Уральские авиалинии" получат кредит на 400 миллионов рублей 17:15
Легендарные "Унесенные ветром" вернут на HBO Max с комментариями 17:13
В Москве открывается онлайн-выставка братьев Ткачевых 17:12
Неизвестные снесли памятник Томасу Джефферсону в Портленде 17:12
Ефимов: Восстановление экономики Москвы до докризисного уровня займет более года 17:11
Болгары снова митингуют против правительства 17:10
Ушел из жизни первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев 17:09
Мединский: Ржевский мемориал в Тверской области откроют 30 июня 17:08
В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 23 июня 17:07
В Москве таксист устроил стрельбу по инспекторам ДПС 17:04
В польском Свиноустье обезвредят "спящие" бомбы 17:00
Новый Renault Kaptur появился у дилеров в России 17:00
Порошенко не ответил на большую часть вопросов в суде по делу Януковича 16:56
Путин: Авиаперевозчики почувствуют эффект развития внутреннего туризма 16:55
Несколько человек ранены при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве 16:52
Рябков: США пытаются освободиться от ограничений в сфере контроля над вооружениями 16:34
Оружие и одежду возрастом 48 тысяч лет нашли в Шри-Ланке 16:32
Путин продлил меры по урегулированию правового положения иностранцев 16:31
Минтруд: Количество безработных в России превысило 4,5 млн человек 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
15.06.2020 16:37
Проект: В регионах

Будущие нефтепроводчики защитили дипломы в АО "Транснефть - Урал"

В АО "Транснефть - Урал" состоялась традиционная защита дипломных работ выпускников Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Но в отличие от предыдущих лет, когда защита проходила очно, в этом году семь бакалавров факультета трубопроводного транспорта представляли свои дипломные проекты онлайн. В таком же режиме их оценивали члены государственной экзаменационной комиссии в составе специалистов предприятия и вуза.

Выпускники продемонстрировали хороший уровень подготовки, уверенно отвечая на дополнительные вопросы экзаменаторов. В результате шестеро получили оценки "отлично", один - "хорошо". Что неудивительно, ведь пять из семи бакалавров являются стипендиатами компании "Транснефть", а значит, отлично учатся и активно занимаются научными исследованиями.

- Темы всех работ имели непосредственное отношение к производству и были посвящены актуальным для нас вопросам, таким как регулирование режима работы нефтеперекачивающих станций, реконструкция нефтяных резервуаров, эксплуатация резервуарных парков, - отметил генеральный директор предприятия и председатель государственной экзаменационной комиссии Роман Ковалев.

Сотрудничество крупнейшей организации системы "Транснефть" АО "Транснефть - Урал" с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом имеет долгую историю. Предприятие оказывает помощь в укреплении материальной базы и совершенствовании учебной программы вуза, который готовит кадры для отрасли, предоставляет выпускникам конкурентоспособные рабочие места. Свыше сорока лет лучшие выпускники университета защищают дипломные работы в стенах АО "Транснефть - Урал".

На правах рекламы

Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Башкортостан ПФО Пермский край ПФО Кировская область ПФО Марий Эл ПФО Мордовия

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин: Рост безработицы в РФ не так драматичен, как в других странах
Банк России поднял курс доллара выше 70 рублей
В Кремле дали оценку отмене парадов Победы в ряде регионов
В Москве таксист устроил стрельбу по инспекторам ДПС
В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу