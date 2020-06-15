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15.06.2020 21:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Улицы вышли из берегов

Почему в городах случаются регулярные подтопления
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Столичный выпуск № 129(8183)
После ливневых дождей во многих городах регулярно случаются подтопления. Только за первую половину июня мини-наводнения были в отдельных районах Пензы, Благовещенска, поселков Красноярского края, Мурманской области.
На строительство ливневой канализации у муниципалитетов обычно не хватает денег. Фото: Владимир Гердо / ТАСС На строительство ливневой канализации у муниципалитетов обычно не хватает денег. Фото: Владимир Гердо / ТАСС
На строительство ливневой канализации у муниципалитетов обычно не хватает денег. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Из 1092 городов РФ подтопление регулярно отмечается в 960 (88%), в подтопленном состоянии находится около 800 тысяч га городских территорий, сообщает Ассоциация производителей трубопроводных систем. Это данные 2006 года, уточняют в АПТС, но с тех пор состояние, скорее, только ухудшилось. Причина подтоплений - изношенность коммуникаций, а также отсутствие или неэффективная эксплуатация ливневой канализации.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области
В регионах ЦФО из-за ливней произошли подтопления

Проблема с ливневками стоит по всей стране, отмечает координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина. Большинство водоканалов переданы в частные руки по инвестконтрактам, но водоотведение, связанное с ливневками, осталось на ответственности муниципальных образований. "За многие годы эти системы были засорены, засыпаны. Кроме того, точечная застройка перекрывала часть этих систем, и они выходили из строя", - говорит Калинина. ОНФ давно просит сделать отдельную федеральную программу по отведению канализационных стоков. У муниципалитетов денег на это, как правило, не хватает. "Даже строя дороги, строя дворовые пространства, ливневые канализации чаще всего никто не делает. Есть общественные территории, в которых сделаны ливневые канализации и отливы, и отводы предполагаются, но сами системы канализационные уже очень старые", - рассказывает Калинина.

Обустройство ливневой канализации при строительстве городских дорог не обязательно

Причины подтоплений, считают в АПТС, еще и в том, что в России обязательно устройство ливневой канализации при строительстве лишь дорог за пределами населенных пунктов. Требований же к ее обустройству при дорожном строительстве в городах не существует, это возможно лишь по желанию заказчика. "Чаще всего этого желания нет", - отмечают в ассоциации, подчеркивая необходимость включения в понятие "автомобильная дорога" систем водоотвода. "Подтопленный город - это дополнительные сложности в эксплуатации подземных и наземных объектов. Гуляние грунтов в периоды замерзания-оттаивания и обильных дождей приводят к преждевременному выходу из строя инфраструктуры - дорог, трубопроводов, зданий и сооружений", - говорит гендиректор АПТС Владислав Ткаченко. В то же время дождевую воду можно было бы собирать и пускать в оборот водопользования, тогда дождливые дни приносили бы организациям коммунального хозяйства пользу, а не убытки.

Фото: Из личного архива жителей дома
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Изменить ситуацию может недавний приказ минстроя. Сетям ливневой канализации присвоен статус централизованной канализации наравне с хозяйственно-бытовой, поясняют в АПТС. Муниципалитеты, на чьем балансе есть ливневая канализация, теперь обязаны проводить ее инвентаризацию, вносить ее в муниципальные, а в дальнейшем и в региональные схемы централизованного водоотведения. "Это позволяет надеяться, что со временем ливневая канализация начнет отображаться в статистическом учете, и ей найдут ответственного управляющего, в том числе наладят тарифное регулирование, которого сейчас нет. Пока оплачивать эксплуатацию обязаны муниципальные власти, а для них это далеко не самый важный объект расхода бюджета", - отмечают в АПТС.

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