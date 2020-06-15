В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня

Оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции принял решение о продлении ограничительных мер в Прикамье с 15 до 23 июня.

Как пояснили в пресс-службе администрации Пермского края, решение связано с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе - на прошедшей неделе в регионе был зафиксирован рекордный случай инфицирования (107 новых случаев заражения за день).

По словам главного санитарного врача, главы Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталия Костарева средний ежедневный коэффициент распространения заболевания в регионе на сегодняшний день составляет 3,2 процента, а норма для смягчения ограничений составляет 0,8 процента. Такие показатели стали следствием несоблюдения санитарных требований со стороны населения.

Напомним, общее число инфицированных в Пермском крае на сегодняшний день достигло 2755 человек.