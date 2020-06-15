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15.06.2020 16:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самарской области реализуют инвестпроекты на семь миллиардов рублей

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В правительстве Самарской области состоялось очередное заседание рабочей группы, на котором было одобрено четыре новых бизнес-проекта более чем на семь миллиардов рублей частных инвестиций.
Фото: Георгий Субботин/ РГ Фото: Георгий Субботин/ РГ
Фото: Георгий Субботин/ РГ

- Это еще сотня рабочих мест, которые будут созданы в Самарской области, - отметил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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Все проекты смелые и амбициозные. Так, один из проектов - строительство межвузовского кампуса на пять тысяч человек.

- Традиционно в конце заседания обсудили вопросы реализации ранее одобренных проектов, - добавил Дмитрий Богданов. - Все они реализуются в назначенные сроки. Каких-то серьезных проблем нет. Мы регулярно отслеживаем ситуацию по каждому объекту.

Самарская область - один из наиболее промышленно развитых регионов РФ. В последние годы в регионе наблюдается стабильный рост внебюджетных инвестиций. Во многом это благодаря тому, что область находится в выгодном географическом положени, а в скором будущем регион станет узловым центром для международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" - после окончания строительства нового моста через реку Волга. Также приток инвестиций обусловлен тем, что в регионе уже успешно работают крупнейшие предприятия и компании автомобильной, авиационно-космической, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей, химической отраслей промышленности, энергетики и строительства.

Самарская область открыта для притока инвестиций. Благодаря системной работе областного правительства здесь созданы все необходимые условия для комфортной и успешной работы. Сегодня бизнес в Самарской области получает широчайший спектр мер поддержки, как в условиях особых территорий (ОЭЗ, ТОСЭР, индустриальных парков) с налоговыми льготами и преференциями, так и от федеральных фондов, а также от областных структур - Гарантийного фонда, Венчурного фонда, Центра поддержки экспорта. Услуги инвесторам в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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