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15.06.2020 14:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Удмуртии в отношении главы района завели уголовное дело

Текст: Яна Шамаева

В Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении главы Красногорского района Владимира Корепанова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Фото: Пресс-служба "Норникеля"/РИА Новости
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60-летнего чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. По версии силовиков, он издал незаконное постановление, которым разрешил предпринимателю добывать песок на особо охраняемой природной территории регионального значения - государственного природного комплексного заказника "Салинский".

Предприятие добывало там песок с декабря 2019 года. Ущерб недрам, среде обитания животного мира оценили в 24 миллиона рублей. По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 286 УК России "Превышение должностных полномочий" и статье 262 "Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов".

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления, уже проведены обыски на работе и в доме Корепанова, изъяты оригиналы необходимых документов, допрашиваются свидетели.

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