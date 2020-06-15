Задержаны пятеро участников драки в центре Казани

В Казани на главной пешеходной улице Баумана на выходных произошла драка. Видео ночной потасовки распространили в соцсетях. Конфликт возник между двумя компаниями молодежи в очереди в ресторан быстрого питания.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по городу Казани, пятерых участников разборок вскоре задержала полиция. Представители обеих компаний заявили, что не имеют друг к другу претензий.

В ведомстве подчеркнули, что произошедшее нельзя квалифицировать как массовую драку - это был конфликт. Сейчас решается вопрос об административном наказании задержанных.