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15.06.2020 09:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержаны пятеро участников драки в центре Казани

Текст: Олег Корякин (Казань)

В Казани на главной пешеходной улице Баумана на выходных произошла драка. Видео ночной потасовки распространили в соцсетях. Конфликт возник между двумя компаниями молодежи в очереди в ресторан быстрого питания.

В Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой

Как сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по городу Казани, пятерых участников разборок вскоре задержала полиция. Представители обеих компаний заявили, что не имеют друг к другу претензий.

В ведомстве подчеркнули, что произошедшее нельзя квалифицировать как массовую драку - это был конфликт. Сейчас решается вопрос об административном наказании задержанных.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

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