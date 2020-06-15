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15.06.2020 10:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Жителям Башкирии разрешили не носить перчатки в магазинах и на улице

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Теперь жителям республики не обязательно носить перчатки в общественных местах. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ.

Это решение глава РБ объяснил тем, что в перчатках очень жарко. Кроме того, в автобусах и торговых центрах есть дезинфекторы, соответственно, руки можно продезинфицировать, посчитали в правительстве.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Однако Радий Хабиров подчеркнул, что расслабляться рано: масочный режим в регионе отменять пока не будут. "Если люди хотят гулять в парках, пусть носят маски", - отметил глава РБ. Кроме того в Башкирии продолжает действовать режим самоизоляции для жителей республики старше 65 лет.

Также на оперативном совещании сообщили о том, что с 22 июня в регионе начнут работать фитнес-клубы, а с 29 июня откроются санатории и дома отдыха, а также реабилитационные центры для детей и спортивные объекты. С 1 июля в Башкирии запускают загородные лагеря, с 3 июля - пришкольные. Но все работники этих учреждений должны сдать анализы на коронавирус и соблюдать строгие требования Роспотребнадзора.

Между тем, по данным на 15 июня в Башкирии зафиксировано 4547 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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