Андрей Травников поручил сделать дистанционное обучение удобным

В Новосибирской области продолжится совершенствование системы дистанционного образования. Губернатор региона Андрей Травников дал такое поручение специалистам министерства образования области.

В ходе оперативного совещания регионального правительства Андрей Травников отметил, что в Новосибирской области наработан опыт обучения школьников в дистанционном формате. Однако резкий переход всех школ на "дистант" в связи с пандемией коронавируса позволил выявить ряд системных проблем (с 6 апреля текущего года на дистанционное обучение перешли 323 тысячи новосибирских школьников).

Так, для качественного "дистанта" необходимо решить проблемы технического характера (образовательные интернет-платформы не выдерживают нагрузки из-за роста числа пользователей). Кроме того, не все педагоги оказались готовы к работе на "удаленке".

- Интерес к дистанционному образованию будет расти, и нам нужно скорректировать наши планы: что сделать для того, чтобы дистанционное образование в обычном режиме стало более качественным, востребованным, удобным как для педагогов, так и для родителей, детей. Пользуясь площадкой рабочей группы Госсовета, необходимо подготовить общие предложения, которые будут актуальны для школ всей страны. С учетом нашего опыта, опыта наших коллег - других субъектов Российской Федерации, - сказал губернатор.

Андрей Травников сообщил, что новый учебный год планируется начать 1 сентября в традиционном очном формате.

Однако в регионе сохранят более жесткие подходы к введению карантина в образовательных организациях, если будет наблюдаться увеличение числа заболевших, в том числе ОРВИ и гриппом. В этом случае необходимо использовать дистанционное образование.

Министр образования региона Сергей Федорчук рассказал, что в каждом муниципалитете области есть свой опыт организации дистанционного обучения школьников. Образовательные учреждения используют различные цифровые учебные платформы, с 2011 года разные модели обучения отрабатываются в рамках регионального проекта "Сетевая дистанционная школа" (СДШ).

По данным пресс-службы областного правительства, сегодня в СДШ участвуют более 12,5 тысячи новосибирских учеников (это около четырех процентов всех школьников Новосибирской области) из 238 школ, 35 муниципалитетов области. Разработаны электронные курсы по всем предметам. Более 800 учителей, тьюторов, координаторов сопровождают дистанционное обучение школьников в рамках проекта.

К новому учебному году минобразования Новосибирской области разработает комплекс дополнительных мер по использованию цифровых образовательных ресурсов и дистанционных технологий. Так, будет создано пять центров цифрового образования детей "IT-куб", продолжится работа по обеспечению школ высокоскоростным доступом к Интернету. В августе этого года повышение квалификации пройдут не менее десяти тысяч педагогических работников.