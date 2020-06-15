Коронавирус спровоцировал развитие телемедицины

Эпидемия коронавируса ускорила внедрение технологий телемедицины и изменила отношение граждан к онлайн-консультациям в лучшую сторону, сообщили в АНО "Национальные приоритеты". Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" лечить пациентов теперь можно вне зависимости от расстояния.

Телемедицина демонстрирует такую же эффективность, как и при личном контакте пациента с врачом, но при этом повышается доступность лечения и снижается его стоимость. Фото: Сергей Михеев

В минздраве "РГ" рассказали, что готовится к запуску единая система, с помощью которой удаленно можно будет выявлять на ранних стадиях онкологические заболевания, назначать дистанционно пациентам лечение и контролировать его динамику. Система была разработана в 2019 году под руководством экспертов ведущих национальных медицинских исследовательских центров. А сегодня "телемедицинские технологии уже активно включены в процесс оказания медицинской помощи", отметили в минздраве.

В Иркутской области пациенты из глубинки могут дистанционно получить консультации опытных специалистов. Полгода назад на базе Иркутской областной клинической больницы открылся Центр телемедицины, в котором сегодня ежедневно проводится около 20 консультаций, особенно спрос на них вырос в период пандемии коронавируса. Врачи выходят на связь круглосуточно и без выходных. Обращаются за консультациями более опытных специалистов и сами медики, чаще всего по вопросам ведения пациентов неврологического, кардиологического и нефрологического профилей.

В Сахалинской области с помощью технологий телемедицины удалось спасти новорожденного ребенка, который появился на свет в конце прошлого года с крупной опухолью. Врачи обратились за помощью в федеральный центр. После нескольких онлайн-сеансов и изучения документов было принято решение направить ребенка в Москву - в Научный Центр здоровья детей.

"Вопрос решился буквально за несколько дней. Было важно как можно скорее организовать лечение - опухоль угрожала жизни ребенка. Благодаря телемедицине юный пациент был срочно прооперирован. Сейчас это здоровый и активный мальчик", - рассказала главный врач детской областной больницы Лариса Фатеева.

В Дагестане новый онлайн-сервис помогает врачам назначать пациентам лечение, что способствует уменьшению врачебных ошибок и осложнений в клинической практике. Искусственный интеллект моментально оценивает совместимость препаратов, предупреждает о противопоказаниях и возрастных ограничениях в каждом конкретном случае, возможной аллергической реакции, предлагает замены лекарственных препаратов среди аналогов.

Возможности телемедицины сегодня граничат с фантастикой. По словам члена правления Российского общества клинической онкологии Ильи Тимофеева, сегодня на расстоянии можно определить гистологический вид опухоли. Как пояснил эксперт, в лаборатории готовится специальный срез, который оцифровывается и в высоком разрешении, на уровне микроскопа, загружается в облачный сервер, чтобы его смогли исследовать специалисты, которые находятся, например, в другом городе.

По словам Тимофеева, уже совсем скоро без участия врача можно будет сделать разметку злокачественного образования. Он пояснил, что перед облучением вокруг опухоли намечается контур, в который потом попадает лучевая терапия. В недалеком будущем роботизированная программа с помощью компьютерной томографии сама обозначит контур. Такие разработки уже есть.

Не исключено, что на смену обычным придут роботизированные операции. "Сегодня роботы уже делают их с помощью врача, когда руки умной машины повторяют движение джойстика хирурга. Но уже сегодня роботы оперируют животных с точностью, которая недоступна человеку", - сказал эксперт.

Возможности телемедицины сегодня граничат с фантастикой. Благодаря интернету врачи выходят на связь круглосуточно и без выходных

Врач-отоларинголог клиники Hadassah Medical Ярослав Збышко на онлайн-приеме дистанционно измеряет пациентам температуру тела, выслушивает шумы в легких и тоны сердца, осматривает слизистые и кожные покровы, проверяет ЛОР-органы. "Все это уже практикуется. Конечно, удаленно диагноз не ставится, однако врач может определить проблему, разработать диагностическую карту и дать рекомендации по предотвращению развития нежелательных последствий. Если же пациент уже был на приеме у врача и получил рекомендации по лечению, то посредством телемедицинских консультаций можно оценивать динамику течения заболевания и эффективность лечения", - рассказал он.