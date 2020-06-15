Красноярские следователи проверят видео с избиением девочки в лифте

Следователи по Красноярскому краю и Республике Хакасия заинтересовались видео, появившемся сегодня утром в соцсетях. Как сообщает пресс-служба ведомства, на видео запечатлен момент избиения малолетней девочки.

На кадрах, снятых камерой наблюдения, установленной в лифте одного из многоквартирных домов краевого центра, отчетливо видно, как женщина наносит несколько ударов маленькой девочке. По факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

МВД региона также проводит проверку, устанавливаются личности женщины и ребенка.