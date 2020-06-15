В Ангаре выявили превышение ПДК азота после выброса с очистных сооружений

Превышение в полтора раза предельно допустимых концентраций азота выявлено в Ангаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора. Этот факт связывается с утечкой 11 июня содержимого канализационно-очистных сооружений "Усольехимпрома", которые не эксплуатируются уже более 10 лет. По предварительным данным, произошел прорыв одной из дамб.

По данным ведомства, вода Ангары загрязнена органическим веществами, которые считаются умеренно опасными. При этом отмечается, что вода в водозаборах соответствует нормативам. Тем не менее, в населенных пунктах, расположенных ниже по течению Ангары, приняты превентивные меры по контролю качества воды и ее дополнительному обеззараживанию.

В связи с выбросом органических загрязнений в Ангару Следственным управлением СК по региону организована проверка.

Напомним, в Усолье-Сибирском с октября 2018 года действует режим ЧС: на промплощадке химкомбината, закрывшегося в 2005 году, остались неутилизированные опасные отходы, в частности, ртуть.