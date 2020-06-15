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15.06.2020 10:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ангаре выявили превышение ПДК азота после выброса с очистных сооружений

Текст: Ирина Штерман

Превышение в полтора раза предельно допустимых концентраций азота выявлено в Ангаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора. Этот факт связывается с утечкой 11 июня содержимого канализационно-очистных сооружений "Усольехимпрома", которые не эксплуатируются уже более 10 лет. По предварительным данным, произошел прорыв одной из дамб.

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По данным ведомства, вода Ангары загрязнена органическим веществами, которые считаются умеренно опасными. При этом отмечается, что вода в водозаборах соответствует нормативам. Тем не менее, в населенных пунктах, расположенных ниже по течению Ангары, приняты превентивные меры по контролю качества воды и ее дополнительному обеззараживанию.

В связи с выбросом органических загрязнений в Ангару Следственным управлением СК по региону организована проверка.

Напомним, в Усолье-Сибирском с октября 2018 года действует режим ЧС: на промплощадке химкомбината, закрывшегося в 2005 году, остались неутилизированные опасные отходы, в частности, ртуть.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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