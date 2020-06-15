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15.06.2020 14:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новосибирском зоопарке после открытия усилят меры защиты посетителей

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило готов к открытию. Для этого здесь разработан комплекс мер для обеспечения безопасности горожан. В их числе - ограничение числа посетителей до трех тысяч в день и строгий масочный режим.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Противоэпидемиологические мероприятия с руководством зоопарка обсудил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

С первых дней введения в регионе режима повышенной готовности по коронавирусу муниципальное предприятие "Зоологический парк им. Р. А. Шило" было закрыто для посещения. Это серьезно отразилось на его финансовом положении.

- Зоопарк всегда обеспечивал себя сам. Корм для животных, зарплата сотрудников, коммунальные платежи - все окупалось за счет посетителей. Сбой в работе из-за коронавируса ударил по бюджету зоопарка. Ежемесячные расходы сегодня составляют около 31 миллиона рублей. Самое верное решение - открыть зоопарк, иначе мы рискуем его потерять, - прокомментировал решение об открытии МУП мэр Анатолий Локоть. - Я убедился, что зоопарк полностью готов принимать посетителей согласно требованиям Роспотребнадзора. В ближайшее время на областном штабе я поставлю вопрос об открытии зоопарка и надеюсь на положительное решение.

Глава города особо отметил, что руководством учреждения разработан ряд правил для посетителей. Билеты будут продавать только в электронном виде, это позволит регулировать поток посетителей и сохранять дистанцию между людьми. Еще одно обязательное условие - масочный режим. Это необходимо не только для безопасности людей, но и для защиты животных.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

По данным директора зоопарка Андрея Шило, до пандемии зоопарк в день посещало около пяти тысяч человек, сейчас эта цифра будет в полтора раза меньше - около трех тысяч.

- Запускать людей будут партиями из расчета, что на одном гектаре могут находиться одновременно 50 человек. На входе установлены датчики, которые определяют, сколько человек находится на территории. Кроме того, планируем ограничить продажу билетов, в местах скопления людей нанесем разметку для соблюдения дистанции. Каждые два часа будет проводиться обработка скамеек, урн, поручней. Для контроля за соблюдением масочного режима увеличим число охранников, также будут привлекаться волонтеры, - сообщил Андрей Шило.

Справка "РГ"

В первом квартале 2020 года на поддержку зоопарка из городского бюджета выделено пять миллионов рублей, еще 27,5 миллиона - областной транш. Не остались в стороне различные предприятия, которые помогали в закупке экзотических фруктов и овощей, а также жители. Так, на сайт благотворительного фонда пришло более пяти тысяч сообщений от неравнодушных граждан.

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