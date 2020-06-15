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15.06.2020 13:55
Проект: В регионах

В "Россети Сибирь" подвели предварительные итоги ремонтной кампании

Специалисты компании "Россети Сибирь" подвели предварительный итог подготовки электросетевого комплекса к отопительному сезону 2020-2021 годов в рамках реализации ремонтной программы за пять месяцев.
Фото: Департамент по связям с общественностью компании "Россети Сибирь" Фото: Департамент по связям с общественностью компании "Россети Сибирь"
Фото: Департамент по связям с общественностью компании "Россети Сибирь"

В 2020 году на реализацию ремонтной программы Россети Сибирь направлено 3,471 миллиарда рублей. В объеме прямых затрат это на 1% больше прошлогоднего. Фактическое исполнение на начало июня составило 1 459 миллионов рублей или 123 % от календарного и 42% от плана года.

С момента старта ремонтной программы энергетики на всей территории присутствия компании "Россети Сибирь" уже выполнили ремонт около 10,5 тысяч километров воздушных линий (ВЛ) электропередачи различного класса напряжения, произвели замену 9 470 опор на ВЛ 0,4-110 кВ, что позволит повысить надежность электроснабжения потребителей.

По сезонным и климатическим условиям Сибири пик ремонтной кампании традиционно приходится на 2-3 кварталы. Всего в планах энергокомпании заменить почти 28,5 тысяч опор на линиях электропередачи различного класса напряжения. Наибольшие объемы работ планируется реализовать в Красноярском крае, Кузбассе и Омской области.

"Подготовка сетей к зиме, надежное снабжение электричеством городов, сел и предприятий в период пиковых нагрузок - важная задача, которую мы решаем, в том числе, в тесном взаимодействии с главами регионов, напрямую заинтересованными в энергобезопасности своих территорий. В этом году действующие по всему миру карантинные ограничения, конечно, повлияли на графики выполнения ремонтов, однако, отставания удалось избежать. Специалисты Россети Сибирь работают четко по плану, даже с небольшим опережением графика: меняют опоры, изоляторы, провода, ремонтируют распределительные пункты и трансформаторные подстанции. Заданный темп позволяет обеспечить достойное прохождение подготовки энергосистемы к отопительному сезону", - отметил генеральный директор компании "Россети Сибирь" Павел Акилин.

Что касается расчистки просек под линиями электропередачи, то с начала года на всей территории присутствия Россети Сибирь расчищено 3 318 га при плане 2 899 га, что составляет 114 % календарного и 42,6 % плана года. Как отмечают специалисты, "чистые" просеки - это залог надежной работы линий электропередачи во время неблагоприятных погодных условий, а такие ситуации при сибирском климате - не редкость.

Своевременное спиливание деревьев, кустарников под линиями электропередачи не только позволяет обеспечить их надежное функционирование. Чистые просеки значительно снижают риск возгорания под линиями и являются дополнительным противопожарным средством, так как служат своеобразными противопожарными полосами, препятствующими развитию стихии.

В круглосуточном режиме в Россети Сибирь работает единый call-центр. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах. В ситуациях, связанных с отключением электроэнергии, потребителям рекомендуется оставить заявку на восстановление электроснабжения на сайте Светлаястрана.рф и в группах компании в социальных сетях.

Пресс-релиз предоставлен департаментом по связям с общественностью компании "Россети Сибирь"

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