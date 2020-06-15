Глава Магаса покинул свой пост

Мэр Магаса Руслан Арсамаков ушел в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Столицу Ингушетии Арсамаков возглавил в октябре прошлого года, когда он стал исполнять обязанности мэра. Ранее занимавший эту должность Магомет Марзиев также ушел по собственному желанию.

Руслан Арсамаков окончил Чечено-Ингушский государственный университет по специальности "Французский язык и литература". С 2007 по 2009 год в "Ингушэнерго" занимал должности начальника аудита. Перед переходом на административную работу был директором электросети Магаса.