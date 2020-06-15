Из-за эпидситуации режим самоизоляции в КЧР продлили до 22 июня

В Карачаево-Черкесии региональные власти продлили режим самоизоляции до 22 июня. Действует также ряд ограничительных мер на деятельность предприятий общепита и бытового обслуживания населения, учреждений культуры и мест массового скопления людей.

По данным Роспотребнадзора, в республике зарегистрировано 2 255 подтвержденных случаев COVID-19. При этом от болезни излечились 577 человек. Девять пациентов скончались.

Из Уфы в Карачаево-Черкесию направлена бригада из 17 врачей.

Инфекционисты, анестезиологи, пульмонологи, терапевты и эпидемиологи из Башкирии будут работать в красной зоне в COVID-госпитале. Вместе с ними в регион прибудет большое количество средств индивидуальной защиты, маски, дезинфицирующие средства и медикаменты.