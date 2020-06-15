На Ставрополье нелегальный алкоголь выдавали за пищевую добавку

В Ставропольском крае пресечена деятельность подпольного цеха, в котором производили спиртосодержащую продукцию, которую выдавали за пищевую добавку. Об этом в понедельник сообщили в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка.

Контрафакт представители ведомства обнаружили совместно с работниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД РФ по Пятигорску. Выяснилось, что в поселке Капельница, который входит в состав Железноводска, производили якобы пищевые добавки "Хлебная" и "Клюква на коньяке". Крепость их составляла от 24 до 40 %.

- Обнаружена механизированная линия розлива, более четырех тысяч литров спиртосодержащей жидкости, используемой в качестве сырья, а также около 289 тысяч бутылок готовой продукции, - говорится в сообщении.

Согласно информации на этикетках, производителем значилась компания, которое уже попадала в поле зрение надзорных органов по аналогичному делу в Лермонтове в 2018 году.

Все оборудование, а также сырье и готовая продукция изъяты. Росалкорегулирование проводит административное расследование.