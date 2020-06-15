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15.06.2020 13:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В КЧР град повредил автомобили и крыши домов

Текст: Роман Мерзляков

В станице Кардоникской КЧР ликвидируют последствия сильного града.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Как сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС, для оказания помощи органам местного самоуправления и оценки обстановки в Зеленчукский район выехал врио начальника регионального управления ведомства Александр Голоколенко. Межведомственная комиссия займется оценкой ущерба.

Накануне в станице Кардоникской при сочетании неблагоприятных погодных явлений оказались повреждены шиферные крыши 20 частных домов, пострадали также 74 хозяйственные постройки. Есть пробоины в кровле школы, садика и участковой больницы.

Расселение жильцов не потребовалось. Детские образовательные учреждения в связи с эпидемиологической обстановкой закрыты. Газо- и электроснабжение не нарушено, пострадавших среди населения нет.

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