Видео: В КЧР град повредил автомобили и крыши домов

В станице Кардоникской КЧР ликвидируют последствия сильного града.

Как сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС, для оказания помощи органам местного самоуправления и оценки обстановки в Зеленчукский район выехал врио начальника регионального управления ведомства Александр Голоколенко. Межведомственная комиссия займется оценкой ущерба.

Накануне в станице Кардоникской при сочетании неблагоприятных погодных явлений оказались повреждены шиферные крыши 20 частных домов, пострадали также 74 хозяйственные постройки. Есть пробоины в кровле школы, садика и участковой больницы.

Расселение жильцов не потребовалось. Детские образовательные учреждения в связи с эпидемиологической обстановкой закрыты. Газо- и электроснабжение не нарушено, пострадавших среди населения нет.