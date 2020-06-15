БДТ показал первый спектакль "Вишневый сад" в Minecraft

Спектакль "Вишневый сад" длился 15 минут. Учитывая сжатые сроки, многие бессмертные диалоги пьесы не прозвучали.
Специфика игры Minecraft в том, что участники строят из виртуальных кирпичиков целый мир, так можно создать здания, деревья, реки и даже людей. Правда, в создании персонажей есть сложности. В игре не передать мимику, фигуры. Все схематично, тем большее значение приобретало слово. Но были и свои преимущества. В виртуальном спектакле оказались возможны эффекты, которые в "живой" постановке сложно передать.
Так, когда Лопахин убеждал Раневскую продать имение, на заднем плане по заданному алгоритму работал бот. Он уничтожал зелено-белые квадраты, которые обозначали вишневый сад в цвету. Игровая вселенная позволяла бить стекла в оранжерее, расстилать ковровую дорожку под ногами персонажей.
В БДТ планируют даже после снятия самоизоляции продолжать спектакли в Minecraft.