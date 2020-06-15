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15.06.2020 21:27
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Игра в игре

БДТ показал первый спектакль "Вишневый сад" в Minecraft
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8183)
Большой драматический театр имени Товстоногова показал спектакль во вселенной Minecraft. В России это первая такая постановка. В компьютерной игре, захватившей умы геймеров всего мира, было выстроено здание театра на набережной Фонтанки. В созданных из виртуальных кирпичиков декорациях театра играли настоящие актеры, профессиональные техники выстраивали звук и свет.

Спектакль "Вишневый сад" длился 15 минут. Учитывая сжатые сроки, многие бессмертные диалоги пьесы не прозвучали.

Фото: Ольга Керелюк/предоставлено пресс-службой фестиваля "Золотая маска"
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Специфика игры Minecraft в том, что участники строят из виртуальных кирпичиков целый мир, так можно создать здания, деревья, реки и даже людей. Правда, в создании персонажей есть сложности. В игре не передать мимику, фигуры. Все схематично, тем большее значение приобретало слово. Но были и свои преимущества. В виртуальном спектакле оказались возможны эффекты, которые в "живой" постановке сложно передать.

Так, когда Лопахин убеждал Раневскую продать имение, на заднем плане по заданному алгоритму работал бот. Он уничтожал зелено-белые квадраты, которые обозначали вишневый сад в цвету. Игровая вселенная позволяла бить стекла в оранжерее, расстилать ковровую дорожку под ногами персонажей.

В БДТ планируют даже после снятия самоизоляции продолжать спектакли в Minecraft.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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