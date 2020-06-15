Для тестирования на коронавирус предложили использовать биочип

Исследовательская группа Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разрабатывают нетривиальный способ тестирования на коронавирусную инфекцию. Ученые предлагают использовать биочип с пептидами, которые комплементарны шипам коронавируса.

Предложенная технология может позволить не только выяснить, есть ли у человека вирус, но и деактивировать возбудителя COVID-19, сообщает пресс-служба вуза.

Идея ученых состоит в следующем: возбудитель инфекции - коронавирус SARS-CoV-2 имеет шипы, с их помощью он "цепляется" на поверхности клеток и связывается с рецептором ACE-2. Далее вирус начинает делиться, и пораженные клетки сами генерируют копии вируса, человек заболевает.

Соответственно, чтобы заболевания не произошло, нужно, чтобы рецепторы ACE-2, которые есть в легких и в других органах, связались бы с чем-нибудь другим. В Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ "ЛЭТИ" полагают, что с ролью связующего элемента лучше всего могут справиться пептиды - это цепочки из аминокислотных остатков, они комплиментарны шипу коронавируса.

Доставлять пептиды в организм ученые предлагают с помощью биочипа. В релизе вуза отмечается, что биочип сможет выполнять две задачи, во-первых, он может сам связываться с вирусом и тем самым блокировать его. Во-вторых, если биочип свяжется с SARS-CoV-2, это будет сразу же видно на оптических приборах.

По оценкам исследователей, при использовании такой системы, тесты смогут показать результат всего через полчаса с момента взятия биоматериала.

Сейчас исследовательская группа занята разработкой последовательности пептидов, следующие шаги - создание платформы для биочипа, проверка его на токсичность, клинические испытания, а также сертификация инновационной тест-системы Роспотребнадзором. Ожидается, что вся эта работа будет выполнена в течение 8-10 месяцев.