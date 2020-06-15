В Мурманске осудили женщину, помогавшую в Сирии боевикам "ИГ"

Жительница Заполярья, которая в Сирии помогала боевикам запрещенной на территории России международной террористической организации "ИГ", по решению суда отправится отправилась за решетку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Мурманской области.

- С января 2014 года по февраль 2019 года она находилась на территории Сирии, где оказывала медицинскую помощь раненным участникам радикальной организации, - сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Алина Александрович. - Она прошла огневую подготовку по стрельбе из различных видов оружия, скрытому ношению и приведению в действие пояса "смертника". После этого женщина постоянно носила оружие и самодельное взрывное устройство для совершения террористических атак на правительственные силы Сирийской Арабской Республики и мирных граждан данной страны.

Кроме того, с помощью различных мессенджеров подсудимая пыталась склонить своего брата к участию в террористической организации.

Деятельность террористки выявили сотрудники УФСБ России по Мурманской области, после чего она была объявлена в международный розыск. В феврале 2019 года следователи СК и оперативники ФСБ выяснили, что подозреваемая прибывает в Россию. Ее задержали в одном из аэропортов Москвы и доставили в Мурманск, где взяли под стражу. Под давлением улик злоумышленница созналась в инкриминируемых преступлениях. Суд приговорил ее к 12 годам колонии общего режима.