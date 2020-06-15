Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката ученого Ивана Павлова.

В данный момент по решению Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга 78-летний ученый находится под домашним арестом. Митько предъявленных ему обвинений не признает.

Информационное агентство со ссылкой на осведомленный источник, уточняет, что, по версии следствия, Валерий Митько при поездке в Китай передал материалы, касающиеся гидроакустики и способов обнаружения подлодок. Эти данные составляют государственную тайну.

Позиция защиты заключается в том, что все документы, которые брал с собой ученый в командировку, касались исключительно его научной деятельности.