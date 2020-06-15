Работник верфи пострадал при взрыве на строящемся корабле "Иван Папанин"

В Петербурге на патрульном корабле "Иван Папанин" произошел взрыв газа. Как сообщили "РГ" на предприятии "Адмиралтейские верфи", пострадал один человек.

Пока известно, что хлопок произошел в замкнутом помещении, возгорания не было.

Сейчас на предприятии выясняют подробности случившегося.

Справка "РГ"

"Иван Папанин" - это многоцелевой патрульный корабль ледового класса, он может выступать в роли ледокола, буксира, а также осуществлять мониторинг окружающей обстановки. Корабль относится к проекту 23550, это головной корабль серии. В прошлом году "Иван Папанин" был спущен на воду и сейчас достраивается. Ожидается, что в состав Северного флота корабль войдет в 2023 году.