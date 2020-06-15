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15.06.2020 19:46
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

СМИ: Санкт-Петербург примет финал ЛЧ в 2022-м, а не в 2021 году

Текст: Максим Домчев

Финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет не в Санкт-Петербурге, а в Стамбуле.

Фото: AP Photo/Daniel Cole
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Как сообщает Sky Sport Italia, такое решение УЕФА принял из-за того, что в нынешнем году финальный матч этого турнира не состоится в Турции, а по причине пандемии коронавируса пройдет в формате "финала восьми" в Португалии.

Поэтому во вторник УЕФА намерен отдать следующий финал Лиги чемпионов Стамбулу, а Санкт-Петербург станет местом проведения решающего матча самого престижного клубного турнира Старого света на год позже, в 2022-м.

Официально такое решение может быть объявлено 17-18 июня, когда будет проходить исполком УЕФА.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации УЕФА Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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