СМИ: Санкт-Петербург примет финал ЛЧ в 2022-м, а не в 2021 году

Финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет не в Санкт-Петербурге, а в Стамбуле.

Как сообщает Sky Sport Italia, такое решение УЕФА принял из-за того, что в нынешнем году финальный матч этого турнира не состоится в Турции, а по причине пандемии коронавируса пройдет в формате "финала восьми" в Португалии.

Поэтому во вторник УЕФА намерен отдать следующий финал Лиги чемпионов Стамбулу, а Санкт-Петербург станет местом проведения решающего матча самого престижного клубного турнира Старого света на год позже, в 2022-м.

Официально такое решение может быть объявлено 17-18 июня, когда будет проходить исполком УЕФА.