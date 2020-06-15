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15.06.2020 20:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Лед сломан

Суд признал вандализмом разрушение ледовых фигур
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8183)
Мировой судья в Вологодской области осудил трех молодых людей, устроивших натуральное ледовое побоище минувшей зимой в Череповце. В течение года им запрещено выходить из дома по ночам, нельзя также посещать парки, кинотеатры, дворцы культуры и т.п.

В северном городе сложилась традиция - каждую зиму проводить фестиваль ледяных скульптур. Не уникальный обычай, но очень красивый. В этом году выставка ледяных фигур была торжественно открыта 9 февраля. До этого в течение трех дней энтузиасты вырезали изо льда 25 скульптур.

Фото: Георгий Андреев/ТАСС
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Мэрия выбрала три лучшие фигуры. Ледовым скульпторам, занявшим первое место, вручили сертификат на 80 тысяч рублей. Серебряные медали принесли скульпторам 50 тысяч рублей. Третье место обрадовало лауреатов 30 тысячами рублей от мэрии.

"Все скульптуры останутся в Череповце на площади Молодежи на некоторое время. Горожан и гостей города просят бережно отнестись к сказочным скульптурам и не разрушать их", - писала местная пресса.

Но трое молодых людей - двоим по 19 лет, одному - 18, либо не читали газет, либо не уважали красоту. В итоге скульптуры прожили не больше недели. Утром 16 февраля мужчина, гулявший с собакой, заметил, что все скульптуры полностью уничтожены.

В былые годы подобное деяние могло бы так и остаться нераскрытым и пополнить списки загадочных преступлений. Но сегодня есть видеокамеры. И очень скоро следователи получили в полном объеме горячее ночное видео.

Выяснилось, что с 03.30 до 05.00 на площади буянила и резвилась пьяная троица. Парни буквально запинали ногами скульптуры.

Фото: Istock
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"Суд установил, что 16 февраля 2020 года с 03.30 до 05.00 Л., К. и Д. в состоянии алкогольного опьянения на площади Молодежи в Череповце из хулиганских побуждений, действуя группой лиц, нанесли множественные удары ногами по 25 ледяным скульптурам, возведенным в рамках Фестиваля-конкурса ледяных скульптур, и разрушили их, - сообщили в Вологодском областном суде. - Тем самым они причинили МО "Город Череповец" ущерб на общую сумму 268 697 рублей 31 копейка".

Правоохранители обвинили молодых буянов в вандализме - порче имущества в общественных местах. Вину граждане признали и публично принесли извинения. Дело слушалось в особом порядке. Мировой судья приговорил каждого к году ограничения свободы. В течение этого срока осужденные не вправе выезжать за пределы Череповца. Кино и дискотеки для них закрыты. И так далее.

Не имеет значения, что век ледяных скульптур изначально недолог. Пока они стояли на площади города, никто не вправе на них покушаться. Разбить их ногами - уголовное преступление

В этой истории есть важный правовой нюанс: уничтожать ледяные скульптуры вправе только солнце. От пьяных хулиганов они защищены законом. Не важно, что фигуры изо льда, то есть изначально созданы на короткий срок. Недолговечную красоту тоже надо беречь. Поэтому де-юре молодчики нанесли городу не только эстетический, но и материальный вред. И, как пояснили в суде, за потерпевшей стороной остается право на удовлетворение гражданского иска. То есть вандалов вполне могут обязать возместить до копейки все, что город потратил на проведение фестиваля, прерванного ими досрочно.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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