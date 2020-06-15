Украинский волейболист Дмитрий Пашицкий примет российское гражданство

Украинский волейболист Дмитрий Пашицкий сообщил о том, что получит российское гражданство.

Санкт-петербургский клуб "Зенит" в понедельник на своем сайте объявил о переходе 32-летнего Пашицкого из "Кузбасса", за который он выступал предыдущие четыре сезона. Вместе с кемеровской командой блокирующий стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. До этого Пашицкий также играл во Франции, Польше и Эстонии.

"Вопрос с российским паспортом решен. Сборная России? Мне кажется, что российские блокирующие - сильнейшие в мире. Я играл в разных чемпионатах, и мне есть, с чем сравнивать", - сказал Пашицкий, чьи слова приводит ТАСС.

Волейболист добавил, что если вызов в сборную России поступит, то он готов присоединиться к команде.