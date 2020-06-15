В Карелии открыли для посещения острова Валаамского архипелага

В Карелии с понедельника открыли для посещения территорию природного парка "Валаамский архипелаг". Но туристам следует быть готовыми к тому, что будет определена предельная численность людей на островах, а также - к особому режиму посещения островов.

Кроме того, снят запрет на экскурсионные и туристические поездки водным транспортом из карельского города Беломорска на Соловецкие острова. Также любители активных видов туризма смогут теперь отправиться в путешествия и походы. Но останавливаться в населенных пунктах им нельзя, только в палаточных лагерях вне поселков, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Но наряду со снятием ограничений с 15 июня в республике ввели обязательный масочный режим, в том числе и в так называемых "чистых районах", где не зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. Индивидуальные средства защиты необходимо носить при посещении торговых центров, магазинов, аптек, медицинских и других организаций, независимо от форм собственности.

Причина в том, что в последние дни в Карелии выявили несколько очагов коронавирусной инфекции в поселках вахтовиков - на строительстве дорог и малых Белопорожских ГЭС. Там, по заявлению регионального министра здравоохранения, ситуация под контролем. Однако власти внесли изменения в продолжительность вахты, она должна быть не менее одного месяца.

Кстати

На сегодняшний день в Карелии выявлен 831 случай коронавирусной инфекции, на карантине находятся 2956 человек.

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