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15.06.2020 21:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Лайк из прошлого

Беломорские петроглифы обустроят
Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8183)
В Карелию направят 600 миллионов рублей федеральных денег на развитие современной инфраструктуры комплекса беломорских петроглифов - древних наскальных рисунков.

Уникальное скопление наскальных изображений находится недалеко от города Беломорска. Во время нанесения рисунков, а это, как считают ученые, не менее 6 тысяч лет до нашей эры, данное место представляло собой гранитный язык шириной около 70 метров, протянувшийся от вершины скалистого островка почти на 100 метров. Гладкие открытые участки скалы, омываемые волнами, древние люди и стали использовать в качестве полотен для изобразительного творчества. Всего здесь около 2,5 тысячи петроглифов.

Фото: РИА Новости
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Они включают в себя три комплекса изображений, открытых в разное время. Первый комплекс называется "Бесовы следки" из-за изображения главного персонажа - беса. Второй комплекс рисунков нашли через 10 лет и назвали Залавругой, а в 1963 году описали и Новую Залавругу. Они являются частью музея Беломорска.

Но петроглифы - это не просто рисунки с натуры, а знаковое письмо. Древний человек пытался сделать свое послание понятным. Ученые считают, что петроглифы поведали еще не обо всех своих тайнах. Они надеются на новые открытия.

- Ежегодно до 10 тысяч туристов приезжают в Карелию, чтобы увидеть уникальные наскальные рисунки. Но при создании хорошей инфраструктуры этот поток можно увеличить в 10 раз, - уверен вице-премьер республики по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

А для этого строят не только павильон над основной скалой с древними рисунками, но и возведут пешеходный мост через протоку Кислый Пудас, дорогу от федеральной трассы, ведущую к новой входной зоне, с площадкой для автобусов. Планируют построить кафе, гостиницу, визит-центр, а еще обустроить экологическую тропу, по которой туристы смогут добраться до наскальных рисунков.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск

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