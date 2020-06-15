В Ленинградской области из Невы достали полковую пушку

Со дна Невы недалеко от деревни Пески Ленинградской области подняли полковую пушку образца 1927 года.

О том, что на дне реки, недалеко от Невского пятачка, есть затонувшее орудие, водолазы знали давно. Пушка затонула при переправе в 1941 году. Спустя несколько месяцев поисков 76-миллиметровое орудие было найдено.

Поднятие пушки заняло несколько часов.

В скором времени орудие будет доставлено на реставрацию, после чего пушка будет выставлена на площадке музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" в Ленобласти.