В Ленинградской области начали работать детские лагеря

Сегодня, 15 июня, оздоровительные лагеря Ленинградской области начали принимать детей.

Первыми в летние лагеря прибывают дети-сироты, уточняют в правительстве региона. Пока открылись только четыре детских лагеря: "Березняки" (Ломоносовский район), "Восток" (Бокситогорский район), "Маяк" (Гатчинский район) и "Орион" (Тихвинский район).

В лагерях принимают меры для недопущения распространения инфекции COVID-19. Всем детям измеряют температуру, их сумки и чемоданы проходят санитарную обработку. Как дети, так и персонал не будут покидать территории лагерей в течение всей смены - 21 день.

В общей сложности за первую смену в лагерях Ленинградской области отдохнут около 200 детей-сирот из девяти ресурсных центров региона.

Тем временем к приему мальчишек и девчонок готовится еще один лагерь. Это "Россонь" (Кингисеппский район), сюда приедут на отдых дети медицинских работников.