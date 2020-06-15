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15.06.2020 14:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новгородской области нашли обломки советского бомбардировщика

Текст: Вера Черенева (Новгородская область)

В Новгородской области у деревни Бычково волонтеры поискового отряда "Пирамида" обнаружили обломки советского бомбардировщика.

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Как сообщают в отряде, изучив обнаруженные шасси, поисковики пришли к выводу, что перед ними бомбардировщик Пе-2, потерпевший крушение в годы Великой Отечественной войны.

Поисковые работы ведутся в Краснодубском болоте. Поисковики уже нашли несколько важных деталей самолета. В скором времени волонтеры рассчитывают обнаружить номера, это позволит установить принадлежность машины и выяснить ее историю.

В годы Великой Отечественной войны в Поддорском районе Новгородской области, где расположена деревня Бычково, шли ожесточенные бои. Если в 1940 году на территории района проживало свыше 39 тысяч человек, то в 1945 осталось чуть больше четырех тысяч, из 190 деревень уцелели только четыре.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область

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