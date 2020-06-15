В Петербурге продлили запрет на посещение лесов и парков

В Петербурге продлен запрет на посещение городских лесов и парков, заходить на территорию зеленых зон имеют право только работающие на территории специалисты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

Запрет на посещение парков обусловлен введенным в городе противопожарным режимом. Ожидается, что он будет снят 5 июля. А закрыты городские парки и скверы с 30 марта. Тех, кто все же пройдет на территорию городского парка, может ждать штраф.

В релизе Смольного также указано, что на территории лесов и парков запрещается сжигать мусор и проводить любые пожароопасные работы.