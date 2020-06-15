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15.06.2020 18:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге нашли дом с окнами из стеклянных кирпичей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Стеклянный кирпич с доходного дома Ерошенко Фото: Пресс-служба КГИОП Стеклянный кирпич с доходного дома Ерошенко Фото: Пресс-служба КГИОП
Стеклянный кирпич с доходного дома Ерошенко Фото: Пресс-служба КГИОП

В Петербурге при реставрации дома №5 по Баскову переулку на фасаде были обнаружены стеклянные кирпичи системы Фальконье, сообщает пресс-служба городского комитета по охране и использованию памятников.

Фото: wikimedia.org
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Дом №5 по Баскову переулку известен краеведам как доходный дом владельца банкирской конторы Алексея Ерошенко. Здание в стиле модерн было построено в 1903 году по проекту архитектора Федора фон Постельса.

Это здание включено в перечень многоквартирных объектов с самими сложными в городе фасадами. Сейчас дом проходит историко-культурную экспертизу. Специалистов заинтересовали узкие окна на чердаке, долгое время исследователи были уверены, что окна закрыты витражами. Но в ходе экспертизы выяснилось: проемы были закрыты самыми настоящими стеклянными кирпичами, также их называли стеклоблоками.

Мода на стеклоблоки пришла в Петербург и Москву в конце XIX века. Стеклянными кирпичами закрывали окна черных лестниц, брандмауэров. Блоки делали разных цветов, что позволяло достичь интересного декоративного эффекта. Известно, что стеклянные кирпичи, установленные в доходном доме Ерошенко, были изготовлены на заводе "М. Франкъ и К°". После окончания эпохи модерна, секрет создания таких деталей был утрачен.

Но, как говорят в КГИОП, технологию постепенно восстанавливают и петербургские мастера уже научились делать стеклянные кирпичи, которые соответствуют старинным образцам.

На следующий год доходный дом Ерошенко ждет масштабная реставрация. Стеклянные кирпичи аккуратно демонтируют, отреставрируют, а затем снова выложат ими узкие оконца на чердаке. Утраченные кирпичи воссоздадут силами современных мастеров. В КГИОП отмечают, что это будет первый в городе случай восстановления стеклянных кирпичей.

Доходный дом Ерошенко Фото: Пресс-служба КГИОП
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