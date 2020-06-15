В Петербурге задержали участников кулачных боев на воде

В Петербурге сотрудники полиции девятерых мужчин, которые на самодельном плоту на Васильевском острове устроили кулачные бои.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, участники развлекательного мероприятия дрейфовали по Шкиперскому протоку на территории Галерной гавани.

Происходящее сотрудники полиции квалифицировали как нарушение самоизоляции. На участников боев протоколы уже составлены, а вот организатору меру наказания определит суд.

38-летнего мужчину, который собрал друзей помериться силами, обвиняют в организации массового пребывания людей в общественных местах, которое привлекло за собой нарушение порядка.