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15.06.2020 13:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге при грабеже инкассаторов на дорогу высыпались купюры

Текст: Вера Черенева

В Петербурге сотрудники полиции выясняют обстоятельства нападения на сотрудников логистической компании, которые выступали в роли инкассаторов. Они перевозили около десяти миллионов рублей.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, нападение произошло возле дома № 295 по проспекту Обуховской обороны.

Нападавшие отобрали у перевозчиков пакеты с деньгами и скрылись на автомобиле. При этом, один из пакетов порвался и купюры высыпались прямо на проезжую часть.

Сейчас сотрудники полиции выясняют сумму ущерба, а также устанавливают судьбу денег, которые были рассыпаны на проспекте Обуховской обороны.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Нападения на инкассаторов

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