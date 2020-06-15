В Петербурге при грабеже инкассаторов на дорогу высыпались купюры

В Петербурге сотрудники полиции выясняют обстоятельства нападения на сотрудников логистической компании, которые выступали в роли инкассаторов. Они перевозили около десяти миллионов рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, нападение произошло возле дома № 295 по проспекту Обуховской обороны.

Нападавшие отобрали у перевозчиков пакеты с деньгами и скрылись на автомобиле. При этом, один из пакетов порвался и купюры высыпались прямо на проезжую часть.

Сейчас сотрудники полиции выясняют сумму ущерба, а также устанавливают судьбу денег, которые были рассыпаны на проспекте Обуховской обороны.