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15.06.2020 13:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Заполярье ликвидировали главный очаг коронавируса

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

На стройплощадке в Белокаменке Мурманской области, где наблюдался главный очаг распространения коронавируса, сняты ограничения. Об этом сообщил сегодня на оперативном совещании губернатор региона Андрей Чибис.

Напомним, в Белокаменке возводится Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), в вахтовом городке строителей живут более 9 тысяч человек.

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- Мы снимаем режим карантина с площадки в Белокаменке, - сообщил глава региона. - Была проведена сложнейшая спецоперация по ликвидации очага распространения коронавируса на этой территории, и сейчас мы констатируем, что она прошла успешно", - сказал губернатор Мурманской области.

Всего с момента выявления COVID-19 на строительной площадке зарегистрировано 2292 случая, сейчас их фиксируются единицы. Вахтовики с Белокаменки продолжают терапию и проходят лечение в медучреждениях Мурманской области.

По словам Андрея Чибиса, сейчас самое пристальное внимание сейчас обращено на Мурманск, Североморск и Мончегорск. На утро 15 июня количество больных в Мурманске возросло на 43 человека, сейчас в областном центре зарегистрировано 887 случаев заболевания. В Мончегорске заболели 162 человека (плюс 2 случая за минувшие сутки), в Североморске больных столько же (плюс 4 случая).

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Пандемия коронавируса COVID-19

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