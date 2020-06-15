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15.06.2020 17:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мантуров: Господдержка станкопрома за 5 лет составила 7,5 млрд рублей

Текст: Алексей Дуэль

Государственная поддержка станкоинструментальной промышленности, объем которой за пять лет составил 7,5 млрд рублей, позволил предприятиям отрасли ритмично наращивать свои научно-технические компетенции и выводить на рынок новую конкурентную продукцию. Об этом заявил глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров на всероссийском совещании, посвященном вопросам развития станкоинструментальной промышленности, состоявшемся в Краснодаре.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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"У нас существенно расширилась линейка многоосевого оборудования, развернуто производство современных токарно-фрезерных центров и станков для шлифования, получены опытные образцы станков для сварки трением, формируется задел по станкам глубокого сверления, - сказал министр. - Мы значительно продвинулись по собственным системам ЧПУ, которыми оснащаются обрабатывающие центры - совсем недавно прошел испытания пятикоординатный станок с отечественной ЧПУ, который обеспечивает точность обработки до 2 мкр. То есть отрасль выходит на рубежи, сопоставимые с глобальными лидерами".

Совещание проходило на площадке Южного завода тяжелого станкостроения. Как пояснил Денис Мантуров, четыре года назад завод прекратил свое существование. На его месте было создано новое предприятие, которому, в том числе, был передан уникальный прецизионный обрабатывающий центр - "Макроцентр", добавил министр.

В результате всех приложенных усилий, совокупный объем производства станкоинструментальной продукции в стране за прошлый год вырос на 5%, подсчитали в минпромторге. По данным ведомства, экспорт отрасли в 2019 году увеличился на 25,5%, до 5,56 млрд рублей.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минпромторг Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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