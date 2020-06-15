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15.06.2020 15:54
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На парковке аэропорта Симферополь устроили автокинотеатр

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
На парковке у аэровокзала уже смонтировали огромный киноэкран. Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь На парковке у аэровокзала уже смонтировали огромный киноэкран. Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь
На парковке у аэровокзала уже смонтировали огромный киноэкран. Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь

В аэропорту Симферополь на привокзальной площади откроют автокинотеатр на 200 машин. Он станет площадкой первого в Крыму фестиваля уличного кино VoteTo Film. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь
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На смонтированном на парковке P1 киноэкране с 15 по 22 июня каждый вечер, с 21.00 до 24.00, для всех желающих будут устраивать кинопоказы отечественных авторских короткометражек. Зрители будут выбирать победителя каждого конкурсного дня, голосуя светом фар. В заключительный фестивальный день ленту-победительницу определят среди семи фильмов, набравших больше всего голосов. Создатели победившей кинокартины получат сертификат на покупку оборудования для съемки.

В пресс-службе аэропорта пояснили, что уличный формат фестиваля продиктован мерами профилактики COVID-19: автокинотеатр позволит смотреть кино в полной безопасности.

- Проезд на киноплощадку бесплатный и осуществляется по специальным флайерам, которые будут выдавать при въезде на парковку Р1, - пояснили в аэропорту и добавили, что количество мест ограничено.

Организатором кинофестиваля VoteTo Film выступает Госкомитет молодежной политики Крыма. Директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью международного аэропорта "Симферополь" Игорь Лаптев отметил, что аэропорт впервые в своей истории принимает кинофестиваль, хотя уже стал площадкой различных арт-мероприятий.

Фото: Пресс-служба арт-кластера "Таврида"
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- Организованный на парковке аэропорта автокинотеатр станет самым крупным в Крыму, - подчеркнул он и пожелал участникам фестиваля успехов.

Инициатор проведения VoteTo Film в Крыму, руководитель группы проектов "EXTREME Крым" Константин Выдыш рассказал, что фестиваль пройдет в два этапа: второй намечено провести в августе на мысе Тарханкут. Заодно он выразил надежду на то, что этот праздник кино станет для крымчан и гостей полуострова ежегодным.

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