На парковке аэропорта Симферополь устроили автокинотеатр

На парковке у аэровокзала уже смонтировали огромный киноэкран. Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь

В аэропорту Симферополь на привокзальной площади откроют автокинотеатр на 200 машин. Он станет площадкой первого в Крыму фестиваля уличного кино VoteTo Film. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

На смонтированном на парковке P1 киноэкране с 15 по 22 июня каждый вечер, с 21.00 до 24.00, для всех желающих будут устраивать кинопоказы отечественных авторских короткометражек. Зрители будут выбирать победителя каждого конкурсного дня, голосуя светом фар. В заключительный фестивальный день ленту-победительницу определят среди семи фильмов, набравших больше всего голосов. Создатели победившей кинокартины получат сертификат на покупку оборудования для съемки.

В пресс-службе аэропорта пояснили, что уличный формат фестиваля продиктован мерами профилактики COVID-19: автокинотеатр позволит смотреть кино в полной безопасности.

- Проезд на киноплощадку бесплатный и осуществляется по специальным флайерам, которые будут выдавать при въезде на парковку Р1, - пояснили в аэропорту и добавили, что количество мест ограничено.

Организатором кинофестиваля VoteTo Film выступает Госкомитет молодежной политики Крыма. Директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью международного аэропорта "Симферополь" Игорь Лаптев отметил, что аэропорт впервые в своей истории принимает кинофестиваль, хотя уже стал площадкой различных арт-мероприятий.

- Организованный на парковке аэропорта автокинотеатр станет самым крупным в Крыму, - подчеркнул он и пожелал участникам фестиваля успехов.

Инициатор проведения VoteTo Film в Крыму, руководитель группы проектов "EXTREME Крым" Константин Выдыш рассказал, что фестиваль пройдет в два этапа: второй намечено провести в августе на мысе Тарханкут. Заодно он выразил надежду на то, что этот праздник кино станет для крымчан и гостей полуострова ежегодным.