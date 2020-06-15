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15.06.2020 16:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Одноклассница описала фигуранта дела об атаке на школу в Волгограде

Текст: Роман Мерзляков

Одноклассница подростка, задержанного по подозрению в подготовке нападения на школу, охарактеризовала его как простого и тихого. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: iStock
В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу

Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 14-летнего подростка. По версии следствия, он дома изготавливал самодельные взрывные устройства и жидкостные зажигательные гранаты, которые он планировал использовать в школе. Обвиняемого заключили под стражу.

Кроме того, прокуратура даст оценку мерам, принимаемым системой профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

- Могу сказать, что подросток не состоял на учете комиссии по делам несовершеннолетних, в поле зрения соответствующих органов не попадал. Он воспитывался в полной семье, у него есть и мать, и отец, - уточнила "РГ" уполномоченная по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева. - Выясняем детали насчет конфликта в школе. 18 июня будет заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних. Наверное, этот вопрос поставят в повестку.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

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