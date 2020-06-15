Сделаем вместе: в Двуречье открыли памятник солдатам-односельчанам

В поселке Двуречье Ростовской области состоялось открытие памятника воинам Великой Отечественной войны. На нем выбита 61 фамилия местных жителей, ушедших на фронт и не вернувшимся домой.

Небольшое торжество прошло на территории Калининской школы №7, где почти полвека стоял простой, из кирпича и бетона, крашеный белой краской памятник.

"Увековечить их память решил в 1975 году директор школы, фронтовик Николай Аверьянов. Старшеклассники на скромные средства администрации совхоза сделали обелиск своими руками. Помогал им учитель труда. С тех пор у памятного места ежегодно высаживали цветы и проводили торжественные линейки. Обновляли, конечно, и сам памятник, причем право обвести краской начертанные на нем фамилии предоставляли самым успешным ученикам", - рассказала директор школы Анна Жур.

Три года назад жители поселка решили не просто отремонтировать скромный памятник, а построить новый мемориал. Идею удалось воплотить в жизнь благодаря конкурсу "Сделаем вместе", объявленном губернатором Ростовской области в рамках инициативного бюджетирования.

"Педагоги собрали 20 тысяч рублей, еще 25 тысяч рублей выделило местное сельхозпредприятие, 13 тысяч рублей нашлись в сельсовете, а остальные - 131 тысяча рублей были предоставлены из областного бюджета", - рассказал глава администрации Калининского сельского поселения Александр Черкашин

Теперь у здания школы стоит памятник из четырех гранитных стел. На них высечены фамилии павших воинов и надпись: "Односельчанам, не вернувшимся с Великой Отечественной войны 1941-1945. Они отдали жизнь за Родину". Дополняет мемориальную композицию стела с выгравированным изображением солдата с ребенком на руках.

Важно отметить, что, сохраняя память о погибших односельчанах, в школе решили сберечь память о прежнем обелиске. Его макет, созданный руками ребят, теперь стоит в школьном музее.

"Сохранение исторической памяти - это та задача, которая важна для всех нас, и требует для своего решения консолидации власти и общества. Радует, что проекты с выраженным историческим звучанием, такие как мемориал в Двуречье, появляются именно благодаря такому взаимодействию. Уверен, подобная практика должна найти свое продолжение и в других территориях области", - отметил губернатор Василий Голубев в связи с открытием памятника.