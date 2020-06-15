В центре Волгограда убили студента-медика

В Волгограде обнаружили тело 17-летнего иностранца с множеством колото-резаных ран, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство", расследование поручено наиболее опытным сотрудникам.

По данным следствия, студент первого курса медицинского университета 12 июня находился в гостях у своего приятеля в Центральном районе, откуда поздно ночью пешком отправился в свое общежитие. По пути домой на улице Рабоче-Крестьянской на него напал неизвестный и несколько раз ударил его ножом. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

Для раскрытия дела создан штаб, в который вошли представители региональных управлений СК России, ФСБ и МВД. Следователи допрашивают близкое окружение убитого, тщательно изучают записи камер наружного наблюдения, установленных по маршруту следования убитого и нападавшего.