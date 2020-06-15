В Элисте врач детского центра умерла из-за COVID-19

В Калмыкии умерла врач с коронавирусом, работавшая в Республиканском детском медицинском центре, сообщает РИА Новости.

Пожилая медработница подхватила инфекцию от дочери больше месяца назад, болезнь проходила в тяжелой форме. У медика также были сопутствующие заболевания.

По информации республиканского минздрава, всего в регионе инфицировано 1279 человек. Суточная прибавка - шесть случаев. Выздоровело 849 жителей республики, за последние сутки - 25. В тяжелом состоянии находятся семь пациентов, из них пять - на ИВЛ.

С начала пандемии умерли 19 жителей Калмыкии с подтвержденным диагнозом COVID-19.