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15.06.2020 21:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Проблема с хвостом

На Кубани приняли закон о приютах для животных
Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8183)
Местный закон утверждает требования к приютам для животных, порядок поступления и содержания хвостатых беспризорников, оказания им ветеринарной помощи и общего ухода. В частности, там говорится, что приют для животных должен быть разделен на несколько зон, в том числе ветеринарный пункт, стационар и карантинное отделение. Ответственность за организацию таких учреждений, в соответствии с региональным законом, "возложена на глав муниципалитетов". Ловцам животных "запрещено жестокое обращение с ними". При этом организации по отлову "обязаны привозить безнадзорных животных в приюты, где их будут осматривать ветеринары". Таким образом, в каждом городе должен быть создан муниципальный приют для животных, либо власти обязаны заключить соответствующие договора с уже существующими частными приютами.

И вот тут начинаются трудности. Например, в Краснодаре, как и в других городах края, такого муниципального приюта нет. А из шести "частников" рассмотреть возможность сотрудничества с мэрией готов лишь один.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин пообещал помочь приютам для животных

- У меня содержится 400 животных, на их обеспечение каждый месяц уходит более 300 тысяч рублей. Я на практике знаю, что власти не готовы ежемесячно платить мне такую сумму, - рассказывает владелица приюта "Южный" Новелла Михайлова. - А получить из казны выплату в размере 20 тысяч рублей, ради которой еще нужно собрать целый ворох документов, а потом подчиняться всем проверяющим, нет смысла.

Возникают вопросы и с отловом беспризорных собак и кошек.

- Мы посчитали, что для стерилизации одной беспризорной собаки или кошки нужно 15-17 тысяч рублей, - рассказывает замдиректора приюта для животных "Краснодог" Ирина Сторчилова. - В городе их порядка 10 тысяч. Получается, для их отлова, осмотра и стерилизации нужно как минимум 150 миллионов рублей. Кто выделит такие деньги?

Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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