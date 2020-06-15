В Крыму разработают проект второй очереди трассы Симферополь - Евпатория

Петербургская компания "ВАД", строящая в Крыму федеральную трассу "Таврида", выполнит проектно-изыскательские работы для реконструкции второго участка автодороги Симферополь - Евпатория - Мирный.

Распоряжением правительства РФ АО "ВАД" определено единственным исполнителем проектной документации дороги на участке Скворцово - Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш. Согласно документу "ВАД" может привлекать субподрядные организации, тем не менее генподрядчик самостоятельно выполнит не менее 56 процентов общей стоимости объема обязательств по госконтракту. Предельный срок завершения работ - 30 декабря 2021 года.

Первый участок реконструируемой автодороги Симферополь - Евпатория - Мирный на отрезке Симферополь - Скворцово начал строиться в феврале 2018 года. Его протяженность составляет 25 километров, а сдача в эксплуатацию намечена на сентябрь 2021 года. Этот этап включает четыре транспортные развязки, шесть путепроводов, три надземных пешеходных перехода. Строительство ведет компания "Центродорстрой". Стоимость работ оценивается в восемь миллиардов рублей.

Дороге будет присвоена первая техническая категория, она будет иметь четыре полосы с разрешенной скоростью движения 120 километров в час. При этом пропускная способность трассы увеличится почти вдвое, с нынешних 14 880 до 27 560 автомобилей в сутки.