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15.06.2020 14:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новороссийске ребенок выпал из окна четвертого этажа

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Новороссийске полуторагодовалый малыш, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна четвертого этажа. Об этом сообщил глава города Игорь Дяченко.

Инцидент произошел накануне вечером. Ребенок получил тяжелые травмы. Сейчас за его жизнь борются врачи.

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"По всей видимости, речь идет о невнимательности со стороны родителей. При этом стоит отметить, что соседи характеризуют семью положительно. Уважаемые родители, еще раз убедительно прошу не ослаблять контроль за детьми, особенно за малышами, учитывая их активность и любопытство. Ни при каких обстоятельствах не оставляйте детей без присмотра! Контролируйте их, где бы вы ни находились - дома, на улице, на детских площадках, на набережной", - обратился к жителям Игорь Дяченко, добавив, что этом году это уже второй подобный случай.

В 2018 году было зафиксировано семь случаев падения детей из окон, а в 2019-м жертвами родительской невнимательности стали четыре малыша. Дети получили травмы различной степени тяжести.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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