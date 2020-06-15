Тем не менее пока туристы не торопятся в город-герой. Как сообщили "РГ" представители турбизнеса, в основном жители других регионов планируют отдых на июль-август, и то если будут сняты все ограничения. Спрос на эти месяцы есть, но пока он ниже, чем обычно, на 20-30 процентов.

- Мы открылись для туристов с 15 июня, но гостей пока минимальное количество, в основном это командированные и владельцы апартаментов, - рассказал "РГ" коммерческий директор отеля "Аквамарин" Иван Барченков. - На июнь забронировано только 15-20 процентов номеров, но не факт, что все эти люди приедут - многие просят перенести бронь на июль. Во многом это связано с отсутствием четких указаний от местных властей.

Тем не менее отельеры подготовились к приему гостей по новым правилам Роспотребнадзора. Внутри гостиниц сделали разметку для соблюдения социальной дистанции, несколько раз в день проводят уборку и дезинфекцию контактных поверхностей. Всем гостям при заселении измерят температуру, а персонал будет проходить проверку перед каждой сменой. Кроме того, крупные гостиницы готовы сами проводить тестирование туристов на коронавирус.

В городе с 15 июня разрешено жить туристам из любых регионов России. При условии сдачи теста на коронавирус

Для отдыхающих в Севастополе работают летние площадки кафе, разрешены морские прогулки. Открылись пляжи, возобновили работу - по предварительной записи - музеи. Можно проводить экскурсии для крымчан и туристов, которые заселятся в отели.

- Туристы не могут спонтанно бросить все и поехать в Севастополь, - считает председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова. - Для бронирования нужно хотя бы две-три недели. Лишь единицы могут купить путевки на завтра или на следующую неделю. В основном люди заранее планируют отпуск, привязываются к школьным каникулам.

Не менее актуальная проблема для отельеров - погашение долгов, накопленных за период простоя. Потеряв существенную долю выручки, средства размещения были вынуждены возвращать предоплату за путевки тем туристам, которые из-за пандемии коронавируса решили вовсе отказаться от поездок в 2020 году. Расставшись с оборотными средствами, отельеры накопили долги за энергоресурсы, продукты, расходные материалы. Теперь настала пора платить по счетам, параллельно тратя деньги на выполнение строгих требований Роспотребнадзора.

Крымские же отели и санатории открыли свои двери 15 июня только для отдыхающих крымчан и севастопольцев, которые при въезде в отель должны предоставить справку об исследовании на коронавирус.

- Обычно в июне санаторий заполнен отдыхающими с материка, - рассказали "РГ" в администрации санатория "Саки". - Пока же до 1 июля принимаем только крымчан. В ближайшие три дня ждем 120 человек. Предоставляем крымчанам акционные, льготные условия отдыха.

Евпаторийский отель "Петр" первый массовый заезд ожидает 1 июля, когда полуостров откроют для всех туристов.

- Нынешний запуск - для нас больше технический: персонал займет рабочие места, все проверит, приведет в порядок, - говорит гендиректор Дмитрий Бойченко.

Только к 1 июля откроются в Крыму и пляжи - за предстоящие две недели они должны будут провести необходимые лабораторные анализы морской воды и обследовать дно с привлечением водолазов МЧС.