В Волгограде осудили водителя маршрутки за изнасилование школьницы

Вступил в законную силу приговор в отношении водителя маршрутки, осужденного за надругательство над 13-летней школьницей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.

Адвокат виновного пытался добиться оправдания. Но Волгоградский областной суд изучил материалы дела и оставил без изменений вынесенный в феврале приговор Городищенского районного суда.

Насильнику назначено наказание в виде лишения свободы на 16 лет. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима - с последующим ограничением свободы еще на год.

Кроме того, в пользу потерпевшей с преступника взыскали компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.